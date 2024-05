Caso Fedez-Iovino, Ludovica Di Gresy: "Io non c'ero"

Ludovica Di Gresy, la bionda finita al centro del caso Iovino-Fedez, ha smentito tutto. Lei, secondo quando riferito al Messaggero, non c'era quella sera né al The Club, dove era scattata la rissa, né tantomeno sotto casa del personal trainer al Portello. La giovane, modella 22enne studentessa di moda all'Istituto Marangoni, ha raccontato prima al quotidiano e poi, pare, anche alle forze dell'ordine la sua versione dei fatti. Secondo Di Gresy quella sera del 21 aprile lei si trovava a cena fuori con i genitori e il fratello, per poi fare rientro a casa alle 21.30 e non uscire più.

La donna ha rilasciato un'intervista in cui non solo parla di un fraintendimento, non è lei la bionda nei video, ma racconta anche di non aver mai visto in vita sua Cristino Iovino. Degli ultras del Milan "l'unico che conosco e Christian Rosiello perché è il bodybuard di Federico", ha spiegato. Al The Club quella sera non ci ha messo piede "lo possono confermare le telecamere di casa e lo steso proprietario della discoteca che conosco", ha sottolineato Di Gresy che ha aggiunto "è assurdo che procura e stampa mi abbiano messo in mezzo senza neanche avere la certezza che fossi lì".

Il rapporto con Fedez

Il collegamento tra Fedez e Ludovica c'è. La 22enne era stata ripresa in compagnia del rapper in occasione di un party per il lancio del nuovo disco di Capo Plaza, lo scorso 9 maggio. Su TikTok il video è stato diffuso da diversi canali e ha raggiunto migliaia di visualizzazioni. Di fatto era gossip: l'ex di Chiara Ferragni nella bufera pandoro/divorzio accanto a una nuova bionda nel giro di poche settimane. Di Gresy ha, infatti, raccontato di aver conosciuto Federico Lucia all'esclusivo club Cipriani, ma di non averlo mai visto da sola, sempre in gruppo. Non ci sarebbe, dunque, una relazione tra i due, tema per il quale la modella si è detta dispiaciuta "perché lui è un padre di famiglia".