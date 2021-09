Uccide il rivale in amore con una coltellata alla gola, killer fermato

È stato fermato nella tarda serata di domenica il 57enne che avrebbe ucciso Luigi Danesi, 36 anni, l'uomo ammazzato con una coltellata alla gola a Cesano Boscone (Milano). Si tratta di un tunisino con precedenti penali e senza una residenza fissa: ora è sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

L'uomo, che aveva una storia con la moglie 39enne di Danesi (di fatto l'ex moglie), è intervenuto durante una lite tra il 36enne e la donna. I due, che si erano sposati alcuni anni fa nel carcere di Opera, non avevano mai vissuto insieme e Danesi non sopportava l'idea che la 39enne avesse deciso di lasciarlo definitivamente per stare con il nordafricano, con il quale tra l'altro aveva avuto una storia d'amore da cui era nato un figlio 13 anni fa, ben prima di conoscere Danesi.

I militari della Compagnia di Corsico hanno ricostruito gli ultimi minuti di vita della vittima dell'omicidio che si è consumato nel cortile interno di un condominio di via Magnolie. Verso le 16.30, sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme. I primi ad intervenire sono stati i sanitari del 118. L'uomo è morto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso.

Luigi Danesi, che viveva a Milano, si è presentato nel cortile dell'edificio di Cesano per un appuntamento con la 39enne. Dovevano parlare, chiarirsi per l'ennesima volta. In quel momento il tunisino non era presente. Quando quest'ultimo è arrivato, però, la situazione era già precipitata. I toni della discussione si erano alzati di molto. E alla fine il tunisino ha accoltellato il 36enne. Non sono del tutto chiare le circostanze che hanno fatto precipitare il confronto tra i tre. Su questo punto indagano i carabinieri del comando provinciale di Milano. Gli stessi che dopo l'omicidio si sono attivati per dare la caccia all'uomo e metterlo tra le sbarre nel giro di poche ore.