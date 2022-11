È morta Luigia Alberti, sindacalista della Cisl

È morta a 84 anni nella giornata di lunedì 14 novembre Luigia Alberti, storica sindacalista della Cisl milanese e lombarda. Il fatto è stato reso noto dallo stesso sindacato attraverso una nota.

Classe 1938, dopo un periodo di lavoro in un'azienda tessile, ha iniziato l'attività sindacale negli anni '60. Formatasi con il "Corso lungo" presso il centro Studi della Cisl nazionale a Firenze, ha percorso tutti i gradini dell'impegno nell'organizzazione: operatrice di zona, segretaria generale degli alimentarsi, segretaria della Cisl milanese, segretaria generale della Cisl Lombardia, è poi passata tra i pensionati, prima a livello regionale, poi a Milano alla guida della Fnp di via Tadino. Negli ultimi anni, terminati gli incarichi politici nell'organizzazione, si è occupata di immigrazione e ha continuato a lavorare come volontaria al recapito della Fnp della sua città. Pioltello. All'attività sindacale ha sempre affiancato quella in parrocchia.

"Luigia è stata una figura di riferimento per tutti noi - evidenzia il segretario generale della Cisl milanese, Carlo Gerla -. Ha interpretato l'esperienza nel sindacato con grande passione e spirito di servizio. Ha vissuto da protagonista gli anni del boom economico e quelli duri del terrorismo, fino ai primi momenti di crisi e deindustrializzazione, per poi dedicarsi ai pensionati e ai più fragili. A guidarla, l'amore per la Cisl, il desiderio di tutelare i lavoratori, le lavoratrici, le persone in difficoltà. Negli anni è stata sostenuta da una fede sincera e dalla sua grande e amata famiglia, a cui vanno le condoglianze mie e di tutta la Cisl".

I funerali si terranno martedì 15 novembre alle 14.30 presso la chiesa di Sant'Andrea (via Milano 76) a Pioltello.