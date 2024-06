Luis Sal vince la battaglia legale: Muschio Selvaggio non è più di Fedez

Luis Sal vince definitivamente contro Fedez: Muschio Selvaggio srl passa completamente nelle mani dell'ex collega e amico del rapper milanese. Qualche settimana fa il Tribunale di Milano ha rigettato il reclamo presentato da Doom, di Fedez, contro la società di Luis Sal. L'ormai ex marito di Chiara Ferragni non potrà riavere il podcast che già gli era stato tolto con un provvedimento di sequestro a febbraio, quando peraltro era stato nominato un custode giudiziario sulle quote di Doom congelate.

Da febbraio, infatti, la gestione e la conduzione di Muschio Selvaggio era passata nelle mani di Luis Sal. Oggi la vittoria di quest'ultimo è stata 'certificata': Sal ha acquisito il 100% delle quote della società e Doom ne ha dovuto riconoscere la cessione.

La mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha rassegnato le dimissioni da Amministratrice della Muschio Selvaggio srl. Le redini passano ora a Zubaer Adbhuiya Hossain e di Lussorio Piras, già Ad di Luisolve.