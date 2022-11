Ordinano da asporto, trovano dentro una lumaca

Una cena "dell'orrore", quella in cui è incorsa, suo malgrado, una giovane coppia milanese, domenica sera. I due fidanzati (che poi hanno contattato la redazione di MilanoToday) hanno ordinato un pasto presso Dispensa Emilia di Segrate, facendoselo consegnare attraverso Deliveroo. Ma, mentre mangiavano l'insalata, all'improvviso è apparsa nella vaschetta una lumaca (viva).

I due giovani hanno interrotto immediatamente la cena. Poco più tardi, il ragazzo si è sentito male, con forti dolori allo stomaco, e si è recato al pronto soccorso della clinica Città Studi, dov'è rimasto tutta la notte. Lo hanno sottoposto a esami del sangue di routine (dicendogli, peraltro, che per esami tossicologici più specifici avrebbe dovuto recarsi al Niguarda) e lo hanno dimesso senza prognosi, anche se, a distanza di qualche giorno, avverte ancora dolori allo stomaco.

Lunedì pomeriggio il giovane si è recato presso il ristorante, mentre la società di delivery gli rimborsava l'importo speso. Ma il ristorante, pur scusandosi e affermando che una cosa del genere non dovrebbe mai capitare per nessun motivo, ha sottolineato che, secondo la procedura standard, la verdura (fresca) viene lavata dalla persona che sta preparando il pasto specifico, al momento. "Mi sembra strano che non si siano accorti della presenza di una lumaca viva", il commento del giovane a MilanoToday. Comunque il ristorante non ha offerto un risarcimento, nemmeno simbolico, alla coppia, dicendosi disponibile ad offrire semplicemente un pranzo o una cena ai due.

"Questo - commenta ancora il giovane - non deve capitare nemmeno per sbaglio. Io stesso lavoro nella ristorazione e so perfettamente come va preparata l'insalata fresca. Va lavata con la massima accuratezza sul momento. E qualunque animale sia presente, non sfugge a chi la sta lavando". Tra l'altro, i medici gli hanno confermato che ingerire una lumaca viva può provocare anche la morte. Pericolo, per fortuna, scampato dai due.