Venerdì a Milano lutto cittadino per i funerali degli anziani vittime del rogo

Milano a lutto per i funerali dei sei anziani morti nella strage avvenuta a causa dell'incendio scoppiato tra il 6 e il 7 luglio all'interno della Casa per coniugi di Milano, l'Rsa di via Cinquecento, struttura comunale gestita da Proges.

Le esequie si terranno venerdì 21 luglio, alle ore 11 in Duomo. L'arcivescovo Mario Delpini, con una cerimonia aperta a tutti i milanesi, celebrerà i funerali di Laura Blasek, Paola Castoldi, Mikhail Duci, Anna Maria Garzia, Loredana Labate e Nadia Rossi.

In occasione dei funerali, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata, in segno di dolore e partecipazione della comunità milanese, e ha disposto l’esposizione della bandiera civica a mezz’asta nelle sedi comunali.