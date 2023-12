Lutto nel giornalismo: addio a Beppe Maseri

Addio a Beppe Maseri, cronista sportivo di Sesto San Giovanni e storica firma del Giorno. Si è spento a 78 anni dopo una lunga carriera nel settore iniziata nel settimanale l’Informatore di Sesto, per poi passare all’Unità prima di arrivare proprio al Giorno. Grande tifoso dell’Inter in molti lo ricordano in questi momenti sui social.

Tra le voci di cordoglio quella di Franco Ordine, firma de Il Giornale e CorSport, su Instagram: “Fede interista mai tradita nei suoi pezzi secondo un costume perso nell’attuale panorama. Incassava e restituiva buchi alla concorrenza con questo sorriso (in riferimento alla foto, ndr). Che la terra ti sia lieve” e conclude con l’hashtag #ilcalcioèdichiloama.

È il secondo lutto nel mondo del giornalismo sportivo delle ultime ore. Si è spento, infatti, ieri Franco Zuccalà, firma della Gazzetta dello Sport, Tuttosport e molti altri. Tra le esperienze tv anche La Domenica Sportiva e Novantesimo minuto.