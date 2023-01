Perché parte della metro M1 è stata bloccata

Una persona è stata travolta da un treno della metropolitana M1 (la "Rossa") nella stazione di Porta Venezia nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 19.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Per il momento non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Sono in corso le operazioni di soccorso, sul posto sono al lavoro sia i sanitari del 118 che i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La metropolitana è stata chiusa tra Pasteur e Palestro, Atm sta organizzando dei bus sostitutivi.

Sempre nella serata di venerdì 27 gennaio è stata sospesa la circolazione su tutta la M2 a causa dello sciopero indetto da una sigla sindacale.