M3 fino a Paullo: battuta d'arresto per il prolungamento

Battuta d'arresto per il "sogno", ormai antico, del prolungamento della linea 3 del metrò milanese da San Donato a Paullo. Il consiglio regionale della Lombardia ha bocciato un emendamento al bilancio di previsione 2021 in cui si chiedeva di stanziare risorse per la conclusione dello studio di fattibilità tecnico-economica necessario per procedere con il progetto del prolungamento, che potrebbe alleviare i disagi dei pendolari sull'asse della provinciale Paullese e nell'hinterland sud-est di Milano.

La prima parte dello studio di fattibilità è stata completata nel 2020, dopo circa tre anni dall'avvio. Il Movimento 5 Stelle aveva presentato un emendamento al bilancio per finanziare il completamento dello studio, ma l'aula del Pirellone lo ha respinto. "Questa bocciatura pone ancora una volta rallentamenti e paletti", commenta il consigliere del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco. Di recente l'aula aveva approvato una mozione - sempre del M5s - per promuovere il più possibile il trasporto locale su rotaia.

"Le risorse del recovery fund, messe a disposizione dal governo nazionale, possono servire per raggiungere questo risultato, ma Regione Lombardia deve fare la sua parte. Quindi torneremo da subito a sollecitare la prosecuzione dell’iter", dichiara Di Marco: "Il territorio in cui potrebbe nascere la M3 è una delle zone più congestionate dal traffico dell’hinterland milanese. Esiste un reale problema all’inquinamento. La Regione non si impegna a fare la sua parte per aiutare i pendolari che quotidianamente invadono quelle strade per poter raggiungere Milano ma nel frattempo nello stesso bilancio permette che vengano sprecate risorse, con il metodo della questua, in interventi non prioritari per il futuro della Lombardia".