Rubano Mac al Politecnico di Milano: studentesse li seguono con l'app

Sono entrati in un'aula del Politecnico di Milano, hanno rubato due Mac del valore di circa 3mila euro e poi si sono dati alla fuga. Ma le proprietarie dei pc, due studentesse, hanno tracciato i loro movimenti grazie al dispositivo 'trovami', mettendosi in contatto con la polizia. Così i ladri sono stati trovati e arrestati.

L'accaduto nel pomeriggio di mercoledì 24 novembre tra via Ampère, dove i Mac sono stati rubati, piazzale Martesana (dove i ladri sono stati individuati dalle vittime) e via Andrea Doria, luogo dove i rei sono stati fermati dagli agenti, a bordo di un autobus della linea 91. A finire in manette una 22enne e un 30enne, entrambi peruviani e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

Tutto è iniziato quando le studentesse, due italiane di 18 e 19 anni, si sono accorte che qualcuno aveva sottratto i loro Mac dall'aula dell'università mentre si erano assentate per una pausa. Circostanza, purtroppo, molto frequente in questo periodo: numerose le segnalazioni di furti analoghi, avvenuti anche in altri atenei, che la questura sta ricevendo negli ultimi giorni.

Per fortuna entrambi i personal computer avevano un dispositivo 'trovami', grazie al quale le ragazze hanno seguito i movimenti dei ladri comunicandoli subito alla polizia. Insieme a una volante hanno poi seguito il tracciato fino a quando non ci si è resi conto che i movimenti erano rallentati: i rei infatti si trovavano a bordo del 91 che procedeva piano a causa del traffico.

In via Andrea Doria i poliziotti hanno bloccato l'autobus ed effettuato un controllo. I ladri hanno cercato di scappare, ma sono stati fermati; sui sedili da loro occupati, all'interno di una busta, è stata rinvenuta la refurtiva. Per loro è scattato immediatamente l'arresto. Durante la perquisizione, inoltre, addosso all'uomo è stata rinvenuta una cornetta utilizzata come disturbatore di segnale nel tentativo, per fortuna vano, di non far funzionare il gps utile a ritrovarli.