Il collettivo Macao lascia la palazzina occupata di viale Molise

Il gruppo di precari dell'arte e dello spettacolo Macao lascia lo spazio di viale Molise 68, dove un tempo aveva sede la borsa del macello. E' lo stesso collettivo a comunicarlo su Facebook, specificando che non si tratta di un addio ma di un arrivederci. "Negli ultimi sei mesi, Macao si è trovata a gestire giorno e notte una situazione complessa e delicata, tra discussioni, incendi, violenze e nuove difficoltà create dalla pandemia", si legge: "Lo abbiamo fatto col sostegno della città, degli spazi sociali e di varie associazioni che ci hanno aiutato, in dialogo con il quartiere con cui abbiamo condiviso rabbia e preoccupazione".

Macao ha occupato lo spazio di viale Molise nel 2012 dopo avere lasciato Torre Galfa. L'area dell'ex macello sarà protagonista di una significativa riqualificazione insieme all'ortomercato e alle palazzine liberty, con il progetto 'reinventing cities'. Il collettivo è perfettamente consapevole che, prima o poi, sarebbe arrivato comunque lo sgombero.

"Siamo un’occupazione che, fin da subito, ha lottato contro la speculazione immobiliare, il caro affitti e i processi di gentrificazione e sfruttamento della produzione culturale. Come pratica di resistenza a questi processi, abbiamo sperimentato una nuova idea di istituzione culturale come bene comune in lotta per il diritto alla città", scrive ancora il collettivo.