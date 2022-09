Il ladro 'appassionato di fotografia'

Macchine fotografiche, obiettivi e cavalletti. Dopo averli sottratti stava per scappare, ma è stato colto in flagrante e arrestato. L'accaduto verso mezzanotte di giovedì 1 settembre a Vizzolo Predabissi, hinterland sud est di Milano.

Nei guai un 33enne italiano con precedenti per reati contro il patrimonio. Poco prima, chiamati da alcuni residenti che avevano sentito dei rumori in cantina, sul posto erano intervenuti i carabinieri di Paullo.

I militari hanno sorpreso l'uomo proprio mentre stava uscendo dal piano -1. Tra le mani, aveva ancora tutta la refurtiva, composta da macchine fotografiche, cavalletti e diversi obiettivi. Con sé, inoltre, aveva anche diversi attrezzi per lo scasso. A quel punto per lui è scattato l'arresto per furto.