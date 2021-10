Al macchinista Trenord scade il green pass: treno soppresso e passeggeri a piedi

Treno soppresso e passeggeri costretti a subire disagi. Tutto a causa del macchinista che aveva il green pass non valido. È successo su un convoglio Trenord nella stazione di Milano Cadorna nella mattinata di mercoledì 27 ottobre.

Il fatto è stato denunciato dal sindacato Orsa che ha deciso di difendere a spada tratta il lavoratore. Secondo quanto ricostruito dalle parti sociali la certificazione verde era già stata controllata all'inizio del turno del macchinista (alle 5:00 del mattino); il controllo che ha decretato la sospensione, invece, è avvenuto - a campione - a metà turno. Secondo la sigla sindacale la sospensione sarebbe illegittima poiché - secondo la tesi sostenuta da Adriano Coscia, segretario regionale di Orsa - "il lavoratore in possesso di green pass valido all’inizio della prestazione lavorativa può ultimarla anche qualora la validità del Green Pass dovesse scadere nel corso della stessa". La stessa interpretazione, è stata riportata al punto 12 delle Faq della presidenza del consiglio.

Non è dello stesso avviso Trenord. L'azienda, sentita da MilanoToday, ha ribadito che il lavoratore avrebbe dovuto avere il green pass valido per l'intero turno di lavoro. La società di Foro Bonaparte, inoltre, ha sottolineato che l'applicazione utilizzata per i controlli non registra alcun dato e che è complesso verificare se un dipendente sia già stato sottoposto a controllo perché i macchinisti non hanno una sede fissa. I sindacati, comunque, attraverso una lettera, hanno chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro, alla Prefettura e al Garante per la privacy.