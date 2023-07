Ragazzo accoltellato in piazza all'alba: ferito a colpi di machete

Un ragazzo di circa 20 anni è stato ferito a colpi di machete in piazza Indro Montanelli a Sesto San Giovanni all'alba di domenica 9 luglio. Le sue condizioni sono gravi; sul caso stanno indagando i carabinieri.

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso sono in corso accertamenti dei militari della compagnia di Sesto San Giovanni. Tutto è accaduto poco dopo le 5.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Il giovane, stando a quanto trapelato, pare sia stato colpito da diversi fendenti nella parte superiore del torso.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il 20enne è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato con la massima urgenza al Niguarda. Secondo quanto trapelato ha riportato ferite a spalla, torace e schiena. Insieme alla vittima c'erano altre due persone, due uomini di 30 anni. Uno ha rifiutato le cure mediche, uno si è allontanato poco dopo l'arrivo dei socorsi.