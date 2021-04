Un uomo si è ferito gravemente scendendo le scale della metropolitana

Un uomo che per il momento non è ancora stato identificato è stato ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele dopo essere caduto sulle scale che portano alla stazione metropolitana di Maciachini nella mattinata di domenica 25 aprile.

Tutto è accaduto alle 11.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'accaduto non è ancora chiara e sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo (pare fosse in stato di alterazione psicofisica) stesse scendendo le scale quando è inciampato sbattendo violentemente la testa su un gradino.

È stato il personale dell'Atm a notarlo privo di sensi al suolo e a lanciare l'allarme. I soccorritori lo hanno stabilizzato e trasportato in codice rosso al San Raffaele. Le sue condizioni sono critiche e al momento la prognosi è riservata.