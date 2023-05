Bimba torturata col deodorante: la madre a processo immediato

Andrà a processo con rito immediato la madre 27enne accusata di aver torturato la figlia piccola ustionandola col deodorante spray. La donna, 27 anni, si trova in carcere dallo scorso 3 febbraio scorso, quando era stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti aggravati sulla figlioletta di 17 mesi. A deciderlo il gip di Milano accogliendo la richiesta della Procura.

Ora gli avvocati della donna, Vincenzo Sparaco ed Emmanuele Panza, potranno decidere se chiedere il rito abbreviato o quello ordinario. In base a quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal pm Pasquale Addesso, la 27enne colpiva ripetutamente la bimba a distanza ravvicinata con del deodorante spray provocandole lesioni e ustioni. Nei sei mesi precedenti all'arresto della donna, la piccola era stata ricoverata in tre diversi ospedali, tra Varese e Pavia. Una volta arrivata al Policlinico di Milano, i medici si sono accorti che le lesioni potevano essere state provocate dalla madre.

A quel punto i poliziotti avevano collocato delle microcamere nascoste, riuscendo a registrare i momenti in cui la donna feriva la bimba con deodorante. Per lei era scattato l'arresto. In seguito, anche una consulenza medico legale, disposta dalla Procura, aveva confermato che le lesioni sulla pelle della piccola erano state causate proprio dalla madre. Sullo smartphone della donna erano state ritrovate una ottantina di foto "delle lesioni sulla cute della minore", come si legge negli atti.

I legali della 27enne hanno lavorato a una consulenza psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere della donna. Nel frattempo, è iniziato il procedimento per dichiarare la adottabilità della bimba: perché il padre, secondo quanto emerso dalle indagini, non sarebbe intervenuto per impedire le violenze. Secondo il tribunale del Riesame che confermò l'arresto della 27enne, la sua è una personalità "inquietante", dotata di una "impressionante capacità di violenza" e capace di rimanere "insensibile" di fronte "alle reiterate e sempre più forti urla di dolore della figlia".