Sesto San Giovanni: madre e figlia trovate morte nella loro casa

Due donne sono state trovate senza vita in un appartamento di Sesto San Giovanni, in via Tonale. La scoperta nella serata di lunedì 27 dicembre. Le due sono la madre di settant'anni e la figlia di quarantotto.

Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco, chiamati perché le due donne, da giorni, non davano notizia di sé ed in particolare non avevano risposto al telefono in occasione degli usuali auguri di Natale. I pompieri hanno installato l'autoscala e sono saliti fino all'appartamento dall'esterno dell'edificio. Una volta dentro, hanno trovato le due senza vita. Di loro si sa che conducevano una vita come tante, e che erano piuttosto riservate.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sesto San Giovanni: da quel che si è saputo, pare che la madre fosse malata. Si ipotizza, quantomeno per lei, una morte per cause naturali.