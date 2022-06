Così madre e figlio hanno truffato 28 persone online

Hanno truffato 28 persone in diverse città d'Italia, sempre online e sempre con più o meno lo stesso modo di fare. Madre e figlio di 68 e 47 anni sono stati arrestati in provincia di Bergamo dai carabinieri di Monza con l'accusa di concorso in truffa aggravata e sostituzione di persona, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Monza. Hanno guadagnato dalle truffe almeno 8mila euro in poche settimane.

I due, italiani, secondo le indagini coordinate dalla procuratrice aggiunta Manuela Massenz hanno messo in piedi un sistema di truffe online attraverso la piattaforma 'kijiji', proponendo l'acquisto di elettrodomestici o l'affitto di case vacanze: una volta ricevuto il pagamento su carte prepagate o conti correnti, sparivano con il denaro. Altri due complici sono indagati a piede libero per gli stessi reati. Così come sono stati sequestrati cellulari e carte prepagate su cui venivano disposti i pagamenti per i beni mai ricevuti o spediti ai clienti perché inesistenti.

La tecnica, consolidata, era sempre la stessa. Come accertato dalle indagini - coordinate dalla procuratrice Massenz e basate sui riscontri effettuati dai carabinieri - tutto iniziava con un annuncio "trappola" sul web in cui i due proponevano la vendita di un oggetto (cellulari, lavatrici e altri elettrodomestici) che in realtà poi non si concretizzava o l'affitto di case vacanza fantasma in località turistiche. Una volta agganciati eventuali clienti interessati e aver concordato le modalità di pagamento, sparivano dopo aver intascato il denaro, rendendosi irreperibili. I soldi venivano fatti inviare su carte prepagate o conti correnti accesi in istituti bancari o sportelli della città di Monza. E proprio da questo elemento sono partite le indagini.