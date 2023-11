Maestra condannata per maltrattamenti sui bimbi dell'asilo: mille euro alle famiglie dei piccoli

Schiaffi e schizzi d'acqua in faccia. Un'educatrice di 54 anni, in passato titolare di un asilo nido di Cerro al Lambro, nel Milanese, è stata condannata mercoledì dal tribunale di Lodi a 2 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti ai danni di otto bambini che frequentavano la scuola.

I piccoli, tutti tra i 7 e i 18 mesi d'età, tra ottobre 2018 e novembre 2020 sarebbero stati più volte vittime dell'insegnante, che li avrebbe colpiti con schiaffi, getti d'acqua sul viso e - in almeno un caso - avrebbe costretto uno di loro a mangiare.

Il comune, proprietario dei locali, si è costituito parte civile e si è visto riconoscere un risarcimento di 5mila euro. Mille euro sono invece stati riconosciuti a ciascuna delle otto famiglie dei bimbi.