Maestro assolto da accusa di abusi su una bambina

Quando era una bambina di appena 8 anni, il suo maestro di scuola avrebbe abusato di lei. Per questo la presunta vittima, oggi ventenne, ha accusato l'uomo, il quale però è stato assolto: secondo gli accertamenti della Procura non è stata possibile l'acquisizione "di alcun elemento di riscontro".

Per questa motivazione, il giudice per l'indagine preliminare di Milano, Guido Salvini ha archiviato il caso dell'insegnante indagato per violenza sessuale dopo che la giovane, una sua ex alunna, nel maggio 2019, a 17 anni compiuti, ha raccontato di tre episodi di molestie da lei subiti a scuola, quando aveva 8 anni.

Le indagini della difesa, nel frattempo, hanno messo insieme " "un quadro ben diverso da quello esposto nella denuncia", presentata tre anni fa dalla madre della giovane, che ora rischia di essere accusata di calunnia. Il magistrato, infatti, ha trasmesso gli atti ai pm minorili, come chiesto dai legali dell'uomo, perché procedano per calunnia nei confronti della ragazza.

Secondo il giudice la ricostruzione dei fatti della ventenne, con fragilità e problemi psichici, sarebbe "inverosimile", anche perché riferita in più versioni. I "disturbi di comportamento", manifestati dall'adolescente a partire dal 2018 circa, avrebbero origine "da aventi del tutto diversi" da quelli riferiti nella denuncia.