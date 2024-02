Ragazzine violentate nel maneggio: condannato istruttore 73enne

È stato condannato a dieci anni e tre mesi di reclusione l’istruttore e presidente di un maneggio di Pioltello (73 anni) a processo per abusi sessuali su due allieve di equitazione, entrambe minorenni. L’uomo, incensurato all’epoca dei fatti, è stato arrestato a marzo del 2022.

La sentenza è stata emessa dai giudici della quinta sezione penale del tribunale di Milano che lo hanno ritenuto responsabile di violenza sessuale. In aula l’uomo, incensurato all’epoca dei fatti, si è difeso negando tutto e sostenendo che le ragazze (oltre alle due parti lese, anche altre sentite solo come testimoni) lo farebbero ognuna per diverse questioni personali o per egocentrismo. Secondo la procura, invece, il 73enne avrebbe abusato di una di loro, appena 13enne, in diverse occasioni a metà di dicembre del 2021.

L’indagine era partita dopo le segnalazioni arrivate dalle famiglie delle ragazzine che avevano denunciato tutto ai poliziotti del commissariato Monforte-Vittoria di Milano. Le indagini, stando alla ricostruzione dei detective, “hanno evidenziato come l’uomo, approfittando del proprio ruolo e con abuso di autorità, compisse atti sessuali in danno di alcune allieve”.