Maestro di religione abusava dei bimbi all'asilo, pm chiede 9 anni di carcere

Aveva abusato di quattro bambini in un asilo nel quale lavorava come maestro di religione, nella periferia nord di Milano. Le molestie erano state documentate grazie alle microcamere che gli agenti della polizia locale avevano piazzato nella scuola. Oggi la pm di Milano, Rosaria Stagnaro, ha chiesto una condanna a nove anni di reclusione nell'ambito del processo con rito abbreviato. L'uomo è in carcere da marzo 2023. La sentenza arriverà nella prossima udienza, fissata per il 9 luglio.

La prima ad aver avuto sospetti sull'insegnante era stata una collega. La donna aveva raccontato che, entrando in aula, aveva notato un gesto 'inusuale': il maestro di religione che allontanava velocemente una bimba da sé. Gli inquirenti avevano poi posizionato le telecamere nell'aula che non hanno lasciato spazio a dubbi. Il docente era stato arrestato: dapprima in carcere, era passato ai domiciliari in una comunità terapeutica e negli ultimi tempi era stato riportato in casa circondariale a causa di alcune violazioni.

Nel frattempo l'uomo è finito al centro di un secondo filone d'inchiesta nato da diverse segnalazioni e testimonianze di abusi su altri quaranta bambini in cui il 35enne ha insegnato in passato.

La difesa ha sempre sostenuto che l'uomo soffre di una rara malattia con disturbi della sessualità. Per il docente è stata disposta una perizia dalla quale non è emerso alcun vizio di mente. In aule i legali hanno chiesto che venga disposto un nuovo accertamento psichiatrico. Eventualmente, la difesa chiede l'assoluzione o l'attenuante dei fatti di minore gravità.