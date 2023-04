Maestro di religione arrestato per abusi sui bimbi dell'asilo: indagini su altri 30 casi

Maestro di religione in un asilo comunale della periferia nord di Milano era stato arrestato a fine marzo con l'accusa di violenza sessuale aggravata perché sospettato di abusi sessuali sui bambini di 4 e 5 anni della sua classe. Ora la Procura di Milano sta indagando su altri 30 possibili casi, segnalati dalle famiglie dei piccoli.

L'indagine, del Nucleo tutela donne e minori della polizia locale, coordinata dal pm Rosaria Stagnaro e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella, era iniziata a marzo dopo che una bimba aveva raccontato a una maestra delle "coccole" dell'insegnante di religione, un 35enne che era stato selezionato dal servizio per l'insegnamento della religione cattolica dell'Arcidiocesi di Milano.

Dopo il racconto della bambina, la docente insieme alla direzione scolastica, aveva avvisato la procura attraverso la dirigenza dei servizi educativi del comune di Milano. A quel punto gli investigatori avevano piazzato delle microcamere e a incastrare il 35enne, arrestato in flagrante, erano state proprio le immagini, inequivocabili, registrate.

Gli occhi elettronici avrebbero ripreso palpeggiamenti e altri atteggiamenti del docente nei confronti dei piccoli già dalla prima ora di lezione. Dopo l'arresto, il 35enne era stato interrogato ma non aveva risposto alle domande dei pm. Già in passato - a novembre 2021 - l'insegnante di religione era stato segnalato per qualche atteggiamento sospetto in un'altra scuola, dalla quale era poi stato trasferito.