Il maestro di religione accusato di abusi sui bimbi dell'asilo: "È in grado di intendere e volere"

Nessun vizio di mente. Era capace di intendere e di volere al momento dei fatti il maestro di religione di 35 anni finito in carcere, a fine marzo scorso, in un'inchiesta della procura di Milano e della polizia locale per violenza sessuale su quattro bimbi nell'asilo in cui lavorava. Il docente è poi indagato anche in un altro filone nel quale sono state raccolte segnalazioni e testimonianze di abusi su altri 40 bambini, anche loro molestati negli istituti in cui l'uomo ha insegnato.

A stabilirlo è stato lo psichiatra Marco Lagazzi, perito nominato dal gip Lorenza Pasquinelli, che aveva accolto l'istanza della difesa che aveva chiesto una perizia in fase di indagini. Il docente aveva basato questa richiesta su una consulenza medica del 2005, secondo cui il 35enne soffre di una rara malattia che comporta anche disturbi della sessualità. Il perito nominato dal giudice, però, ha stabilito che l'uomo è pienamente capace di affrontare il procedimento penale e non ha alcun vizio di mente.

Anche la pm Rosaria Stagnaro aveva nominato un proprio consulente e depositato alcune relazioni mediche del 2018 e del 2021 e pure alcune intercettazioni nelle quali il maestro dal carcere parlava coi genitori. Proprio in quegli incontri, secondo le indagini, sarebbe stato istruito su come comportarsi in relazione alla perizia psichiatrica in arrivo.

I fari sull'insegnante si erano accesi dopo la segnalazione di una collega, che entrando in un'aula aveva maestro il maestro allontanare in fretta e furia una bimba da sé. A quel punto erano state collocate le microcamere nel'aula e si era arrivati all'arresto. In una seconda tranche dell'indagine erano poi emersi presunti abusi su altri 40 bimbi compiuti negli anni precedenti. La perizia sul prof verrà discussa in un'udienza davanti al gip il 13 novembre.