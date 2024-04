Violenza sessuale su 4 bambine, arrestato maestro d'asilo a Milano

Palpeggiamenti, strusciamenti e un campionario di altri atteggiamenti tutt'altro che consoni con il suo ruolo. Un maestro di 34 anni, insegnante in una scuola materna comunale nella periferia sud ovest di Milano, è stato arrestato mercoledì. Pesantissima l'accusa: violenza sessuale, aggravata, nei confronti di quattro bambine sue allieve di 4 e 5 anni.

L'uomo è stato arrestato in flagranza dalla polizia locale di Milano, in un inchiesta coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro. Gli investigatori lo hanno incastrato dopo una segnalazione. Per questo sabato 13 aprile hanno piazzato alcune microtelecamere nella struttura scolastica. Nei primi tre giorni di scuola, da lunedì 15 a mercoledì 17, le immagini avrebbero confermato i sospetti contro l'educatore. E sono scattate le manette.

Il maestro accusato di abusi sessuali resta in silenzio

In tutto le micro telecamere avrebbero immortalato cinque abusi sessuali contro le piccole. Il maestro, presunto pedofilo, è stato quindi fermato subito. Lui, davanti agli agenti, è rimasto in silenzio. Sulla convalida dell'arresto in flagranza del trentaquattrenne, che non ha precedenti penali, dovrà esprimersi il gip, dopo l'interrogatorio previsto, pare, per venerdì. Al magistrato il potere di decidere anche sul tipo di 'custodia cautelare' in attesa del processo: carcere o domiciliari.

L'accusa contestata è di violenza sessuale aggravata. Due giorni fa, invece, si era saputo che la Polizia locale, sempre coordinata dall'aggiunto Mannella e dal pm Stagnaro, aveva arrestato il 12 aprile, su ordinanza del gip Angela Minerva, una maestra-educatrice di 45 anni, che lavorava da quasi 16 in un asilo nido comunale a Milano, con l'accusa di maltrattamenti aggravati, dal 2022 in poi, ai danni di almeno dieci bimbi di pochi mesi o meno di un anno o poco più.