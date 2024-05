Mafia a Milano, 178 le imprese confiscate e 5mila a rischio infiltrazioni

Tante, troppe le aziende in Lombardia e a Milano confiscate. Ancora di più quelle a rischio infiltrazione mafiosa. Per la precisione, sono 248 le imprese confiscate in via definitiva in tutta la regione, ben l'8,4% del totale nazionale. Si tratta di realtà che perlopiù sono concentrate a Milano e nell'hinterland: 178 di cui 143 all'interno del Comune meneghino. Seguono Monza e Brianza e il varesotto. Cinquemila, invece, le imprese a rischio infiltrazione, in crescita i provvedimenti interdittivi. Si tratta dei dati presentati oggi, 23 maggio, in occasione della Giornata della Legalità che coincide con il 32esimo anniversario della Strage di Capaci.

Per numero di procedure di gestione in capo all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, la Lombardia è seconda solo alla Sicilia e alla Campania. Nella Regione i settori presi di mira dalla criminalità organizzata sono l'immobiliare, l'edilizia, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, e la ristorazione. Anche se cresce l'interesse della mafia per discoteche, società sportive, imprese attive nel gioco d'azzardo legale. E, ancora, sanità, appalti pubblici, servizi funebri e cimiteriali, in particolare attenzionati dalla 'ndrangheta. Occhi puntati anche sulle fiere, considerando che per l'Expo sono stati emessi 98 provvedimenti interdittivi antimafia per 67 realtà imprenditoriali sospettate.

Anche sul fronte del riciclaggio di denaro, la Lombardia ha registrato il più alto numero di segnalazioni, 27mila nel 2022 cioè quasi il 20% del totale nazionale, come evidenziato dal report di Transcrime.