Il magazziniere infedele che rubava nella "sua" azienda

Incastrato dalle telecamere. Un uomo di 47 anni, un cittadino romeno dipendente di un'azienda di logistica di Cusago, è stato arrestato giovedì dai carabinieri con l'accusa di furto dopo essere stato sorpreso a rubare proprio all'interno della ditta per cui lavora.

A bloccarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Trezzano, che qualche settimana fa erano stati allertati dai responsabili della stessa azienda, che avevano notato una serie di strani "ammanchi" negli ultimi giorni. Così, gli investigatori hanno sistemato delle telecamere all'interno del capannone e hanno effettuato alcuni sopralluoghi e appostamenti all'esterno della società, che si occupa di distribuzione di materiale elettronico e di trasporti.

Nel pomeriggio la svolta, con i carabinieri che hanno riscontrato che il 47enne - che lavora lì come magazziniere - stava entrando in azione. Quando i militari sono intervenuti, hanno trovato a poca distanza dalla ditta un furgone sul quale erano stati caricati otto condizionati nuovi, dal valore di 8mila euro, appena rubati nell'azienda.

Il magazziniere è stato quindi arrestato, mentre l'autista del mezzo - un connazionale di 37 anni - è stato indagato per ricettazione. Il lavoro dei militari prosegue adesso per ricostruire i furti messi a segno in precedenza sempre nel capannone. Ma è verosimile che la mano dietro i colpi sia sempre la stessa.