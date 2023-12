Il magazzino di biciclette rubate: un bottino da 10mila euro

Un magazzino per conservare tutte le biciclette rubate. Un vero e proprio business che ruotava intorno al furto e alla rivendita di velocipedi di grande valore. Il deposito è stato scoperto dopo l’ennesima segnalazione da parte di un cittadino al quale era stata rubata una bicicletta da corsa professionale.

Tutto è partito da un annuncio di vendita online. La vittima del furto, scorrendo tra gli oggetti in vendita in rete, aveva trovato proprio la sua bicicletta. Gli agenti, allertati, hanno contattato il titolare del sito internet, un’impresa con sede a Cormano.

I ghisa sul posto hanno perquisito dei box utilizzati come officina: dentro la bicicletta da corsa rubata ed altre sei, per un valore totale di 10mila euro. La polizia locale ha provveduto al sequetro denunciando il responsabile per ricettazione.