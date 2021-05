La ditta nel Milanese che produce e vende gadget tarocchi delle squadre di calcio

Si puntava tutto sul calcio e sui colori delle squadre italiane ed europee ma non era per patriottismo o per amore gioco del pallone. La guardia di finanza ha sequestrato oltre 1.600 articoli sportivi con i marchi taroccati delle più importanti squadre calcistiche e sono stati sequestrati in una ditta del Milanese.

La merce contraffatta era venduta da un'azienda di Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano, che i militari hanno scoperto durante un’attività di contrasto all’abusivismo commerciale.

Gadget e articoli sportivi con marchi contraffatti, dunque, in grado di riprodurre in maniera ingannevole i colori e le effigi dei maggiori club calcistici che venivano commercializzato in violazione della normativa sul copyright.

Il valore commerciale dei prodotti sequestrati, secondo le stime delle Fiamme Gialle, ammonta a circa 81 mila euro. Il proprietario dell’azienda, un italiano di 31 anni, è stato denunciato: dovrà difendersi dall’accusa di commercio di prodotto con segni falsi.