Fabbricavano false magliette di Milan, Inter, Juve e altri club di serie A

Abbigliamento sportivo e gadgets che riconducevano alle principali squadre di calcio italiane: Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma. Ma era tutto materiale contraffatto. Lo ha scoperto la guardia di finanza nel mese di ottobre, intervenendo in tre negozi lombardi e sequestrando in tutto 850 tra capi d'abbigliamento e accessori di vario tipo.

La prima parte dell'operazione è avvenuta in due negozi a Lodi e Sant'Angelo Lodigiano: le fiamme gialle hanno trovato 255 oggetti con marchio contraffatto e li hanno sequestrati, denunciando alla procura i titolari degli esercizi commeciali per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione. C'erano anche capi d'abbigliamento e corredi per neonati (tutine, bavaglini, ...) che non avevano le indicazioni di legge sul materiale di composizione e, quindi, potenzialmente pericolosi per la salute.

I militari della finanza hanno poi individuato la stamperia dei prodotti contraffatti: un ulteriore negozio del Cremonese, a Pandino, dove sono stati trovati altri 595 prodotti. Qui sono stati sequestrati anche due computer collegati in wifi con macchinari per la stampa, nella cui memoria erano custoditi i marchi dei club. In casa, il titolare di questo negozio-stamperia aveva ben cinque macchinari professionali per stampare le magliette, ma anche per la stampa in 3d e la stampa a caldo. L'uomo è stato a sua volta denunciato e risponderà di contraffazione e alterazione di marchi, brevetti e modelli.