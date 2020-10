Milano, donna si sente male sulla 92: "Salvata dai passeggeri con massaggio cardiaco"

Una donna si è sentita male e si è accasciata al suolo, incosciente, a bordo della 92 che viaggiava in direzione viale Isonzo. L'accaduto nella serata di venerdì quando due ambulanze e la polizia di Stato sono intervenute sul posto.

"L’operatore del 118 - riferisce una testimone a MilanoToday - ha dato istruzioni ai passeggeri su come effettuare il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza. Seguendo le istruzioni in vivavoce, tre giovani passeggeri, alternandosi, hanno effettuato il massaggio cardiaco, fino all’arrivo degli operatori, i quali hanno rianimato la signora, trasportandola in ospedale".

La signora, 72 anni, è stata poi trasportata in codice rosso al Centro Cardiologico Monzino di Milano. In base a quanto riferito dalla donna che ha assistito alla scena "due passeggeri notando la poca reattività della donna e la mancanza di pulsazioni, hanno avvertito il conducente, il quale ha accostato alla fermata Viale Umbria-Via Comelico. L’autista ha telefonato ai suoi superiori per avvertire dell’accaduto, informando i passeggeri del fatto che probabilmente era stata chiamata un'ambulanza".

"A quel punto - continua la testimone - una ragazza a bordo ha chiamato i soccorsi". Dopo il salvataggio da parte degli eroici passeggeri, prosegue la passeggera "c’è stata una disputa tra il conducente e i passeggeri, i quali rimproveravano il giovane autista di non essere intervenuto".