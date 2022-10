Abusa di droghe sintetiche e chiede aiuto al 118 ma viene arrestato per spaccio

Ha chiesto aiuto al 118 perché aveva abusato di una sostanza sintetica, l'Mdpv, altrimenti noto come "super coke", ma è finito arrestato per spaccio dalla polizia. E' successo a Milano in via Sant'Alessandro Sauli, zona NoLo, all'una e venti di notte di sabato 29 ottobre.

Protagonista un uomo di 33 anni. I sanitari del 118, accorsi sul posto su sua richiesta per soccorrerlo, hanno diramato la segnalazione anche alle forze dell'ordine. Così si è presentata una volante del commissariato Villa San Giovanni. Gli agenti hanno perquisito la casa del 33enne trovando 0,6 grammi della stessa sostanza, una droga stimolante che provoca euforia ed effetti simili a quelli della cocaina. L'hanno quindi arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.