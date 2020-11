Bollate (Milano), colto da un improvviso malore mentre è in bici: gravissimo

Un uomo di 79 anni è stato portato via in condizioni molto gravi dopo aver avuto un malore mentre era alla guida della sua bicicletta. È successo nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre a Bollate (Milano), in via Silvio Pellico.

Sul posto sono accorse un'automedica e un'ambulanza del 118. I soccorritori dopo aver prestato le prime cure sul posto all'anziano ciclista, l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

L'uomo dopo essersi sentito male all'improvviso è caduto dalla bici senza scontrarsi con altri veicoli. Secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza le sue condizioni sarebbero molto delicate.