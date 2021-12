Ragazzo provoca caos in metro a Milano, poi ha un arresto cardiaco

Un ragazzo di 25 anni con il cuore fermo - arresto cardiaco - in mezzo alla folla di passeggeri in metropolitana. Agenti della polmetro e personale Atm davanti a lui dopo averlo inseguito per vari chilometri nelle gallerie della linea M1 e della linea M2. I mezzi del 118 che arrivano a sirene spiegate. I soccorritori che dall'automedica e dall'ambulanza si precipitano sulla banchina della fermata Caiazzo, metro verde, dove il giovane ha avuto il malore. Il massaggio cardiaco e la corsa disperata in ospedale.

Sono i frame di quanto accaduto circa 15 minuti prima delle 8 di mercoledì nella stazione della linea verde milanese. Dove il 25enne era stato raggiunto e fermato dopo circa 15 minuti di "inseguimento" a piedi lungo le gallerie della metro rossa e verde. Sono i fotogrammi finali di una mattinata di caos in cui ad avere la peggio è stato proprio il responsabile dell'inizio dei disordini.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, per motivi non noti, è entrato nel tunnel della metropolitana rossa all'altezza della fermata Pasteur intorno alle 7.30. Da lì, in superficie siamo lungo viale Monza, ha corso sottoterra fino alla fermata Loreto. Poi, nell'intercezione tra la M1 e la M2, ha svoltato sulla linea verde. E proseguendo la sua folle corsa in galleria ha raggiunto al fermata Caiazzo. Quando è stato fermato era in evidente stato di agitazione, non è chiaro se in stato psico fisico alterato, e ha avuto l'infarto.

A confermare l'accaduto è la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Il paziente, stando a quanto specificato dal 118, era in arresto cardiaco anche se è presto per ipotizzare le cause del malore. Il 25enne è stato trasportato in fin di vita al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano.

Il caos in metropolitana a Milano

Con i treni della rossa fermi già dalle 7.30 per la presenza del ragazzo in galleria, poi seguiti dal rallentamento dei convogli della linea verde per lo stesso motivo, per i passeggeri e per i lavoratori di Atm la mattinata è stata "nera". La circolazione dei treni è ripartita regolarmente solo dopo diverse decine di minuti.

?? #M1: una persona in galleria ci costringe a sospendere la circolazione tra Villa San Giovanni e Palestro. Sono in arrivo bus per sostituire i treni nella tratta sospesa, a Loreto non si cambia con M2. Cambiate a Cadorna. — ATM (@atm_informa) December 1, 2021