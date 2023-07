Uomo rapinato in strada, poi si sente male: è grave

Lo scippo, la grande paura e il malore. Un uomo di 78 anni è stato ricoverato in gravi condizioni lunedì mattina alla clinica Città studi a Milano dopo essere stato male in seguito a una rapina.

Stando a quanto appreso, il blitz del malvivente - descritto come un giovane nordafricano - è avvenuto verso le 8 in via Benedetto Marcello, tra la stazione centrale e corso Buenos Aires. Il rapinatore avrebbe scippato l'anziano portandogli via dei bracciali in oro e sarebbe poi scappato in direzione Loreto, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Il 78enne, invece, probabilmente a causa dello spavento, ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato poi accompagnato in codice rosso al pronto soccorso. Quando sono arrivati i sanitari, faceva fatica a raccontare cosa fosse successo e aveva degli scompensi cardiaci. Sulla rapina indagato gli agenti della polizia. Stando a quanto appreso, l'uomo avrebbe cercato di portare via anche un orologio al 78enne, che si sarebbe però difeso riuscendo a "salvare" il cronografo.