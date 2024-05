Colto da malore in strada a Milano, gravissimo un uomo

Prima il malore, poi la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. Lotta tra la vita e la morte l’uomo che è stato colto da malore in via Saponaro a Milano nella mattinata di venerdì 17 maggio.

Tutto è successo un attimo dopo le 8.30, come riferito dall’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). L’uomo - che per il momento non è ancora stato identificato, ma pare si tratti di un clochard - è stato soccorso dal personale del 118 e dai carabinieri del nucleo radiomobile. Successivamente è stato trasportato con la massima urgenza con manovre rianimatori in corso al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Le sue condizioni sono disperate.

Lo scorso mese di gennaio, sempre in via Saponaro, era stato trovato il corpo di un clochard. L’uomo, un 57enne romeno senza fissa dimora, era stato trovato davanti alla chiesa Maria madre della chiesa. Ogni tentativo di soccorso era stato inutile.