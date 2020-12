Milano, malore mentre spala la neve in centro: grave un uomo

Si è accasciato al suolo con la pala in mano, poi è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in condizioni disperate al Fatebenefratelli. Attimi concitati in via Monte Grappa a Milano (zona Porta Garibaldi) nella mattinata di lunedì 28 dicembre: un uomo di 50 anni è andato in arresto cardiocircolatorio mentre spalava la neve.

Tutto è accaduto intorno alle 8, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dello spalatore sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. I sanitari lo hanno rianimato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso; le sue condizioni sono gravi.