In arresto cardiaco mentre guida: salvato dai ghisa e dal conducente Atm

Immediatamente hanno capito che era una corsa contro il tempo e che avevano a disposizione pochi minuti, così - senza pensarci due volte - sono intervenuti per cercare di salvare la vita a quell'uomo in arresto cardiaco. E fortunatamente ci sono riusciti.

Sono stati momenti di grande paura mercoledì mattina in viale Sarca a Milano, non lontano dal deposito Atm, dove un uomo di 62 anni che era stato colpito da un malore mentre era alla guida della sua auto. A strapparlo alla morte e consegnarlo ai soccorritori del 112 sono stati due agenti della polizia locale e un conducente di un bus dell'Azienda di trasporti milanesi.

Il primo ad accorgersi che c'era qualcosa che non andava in quell'auto inspiegabilmente ferma in mezzo a viale Sarca è stato il conducente del bus: si è avvicinato al mezzo e, resosi conto che il guidatore era privo di sensi, ha chiamato il 112. Mentre i mezzi dell'agenzia regionale di emergenza urgenza stavano arrivando è entrata in azione anche una pattuglia di ghisa di passaggio. Gli agenti, che in passato avevano partecipato a un corso di primo soccorso, lo hanno tirato fuori dall'abitacolo e hanno iniziato a praticargli il massaggio cardiaco. Successivamente hanno recuperato un defibrillatore dal vicino deposito Atm e dopo qualche interminabile minuto di grande paura (e due scariche di Dae) sono riusciti a far ripartire il cuore.

Infine sono arrivati i mezzi del 112 che dopo aver stabilizzato il 62enne lo hanno trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. La missione di ghisa e conducente Atm, invece, è terminata con un applauso delle persone presenti. Un lieto fine scritto su una storia che poteva avere un finale decisamente più tragico.