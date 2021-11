Torta alla marijuana, poi allucinazioni e malori: cinque ragazzi in ospedale

Prima hanno preparato una torta a base di marijuana, sulla base di una ricetta scovata in un sito web e aggiungendone un grosso quantitativo di stupefacente nell'impasto. Poi hanno invitato a casa tre amici per assaggiare insieme il dolce, accompagnandolo anche con bevande alcoliche. Risultato: tutti e cinque al pronto soccorso.

E' successo nei giorni scorsi a Verano Brianza, un comune a nord di Seregno. I protagonisti sono tutti poco più che ventenni. La coppia di fidanzati proprietaria di casa ha preparato la torta per poi invitare i tre amici, tra cui una ragazza, ad assaggiarla insieme a loro.

Forse per l'eccessiva quantità di marijuana nell'impasto, forse per l'accompagnamento con l'alcol, dopo circa un'ora i cinque sono stati costretti a chiamare il 118 per chiedere aiuto, per via dei malori e delle allucinazioni. Una delle due ragazze era quasi pria di conoscenza all'arrivo dei soccorsi. Tutti e cinque sono stati portati in codice giallo a Monza e Desio, per poi essere dimessi senza prognosi.

Il resto della torta trovato nel frigorifero

Sul posto anche i carabinieri di Seregno, a cui i giovani hanno raccontato cos'era successo. Nell'appartamento è stata trovata dell'altra marijuana, probabilmente avanzata durante la preparazione dell'impasto, e ciò che restava della torta in frigorifero. I due fidanzati sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio mentre gli altri tre (due di Meda e uno di Briosco) sono stati segnalati alla prefettura di Monza come assuntori di stupefacenti.