Forte temporale paralizza Malpensa: aeroporto allagato, voli dirottati

Diversi voli in arrivo nello scalo alle porte di Milano sono stati dirottati in altri aeroporti del Nord Italia. Problemi alla dogana extra Shengen

Diversi voli in arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa sono stati dirottati negli aeroporti di Bergamo e Torino a causa del maltempo che si è abbattuto su Milano e hinterland nella serata di giovedì 16 settembre.

I dirottamenti, come riportato sul portale di Sea, società che gestisce lo scalo della Brughiera, sono iniziati alle 16:50 con il volo di Easyjet in arrivo da Lamezia Terme, volo dirottato a Torino. La situazione si è protratta sino a serata inoltrata. All'interno dello scalo sono al lavoro quattro squadre di vigili del fuoco, anche con gli specialisti del soccorso fluviale. Si sono registrati problemi alla dogana extra Shengen dello scalo aeroportuale che è stata chiusa per alcuni minuti e riaperta parzialmente intorno alle 20:30 per permettere di sbarcare i passeggeri di un volo. Non solo, nella zona cargo (allagata) i pompieri stanno evacuando 20 persone con i gommoni da rafting.

Disagi anche alla circolazione stradale attorno all'aeroporto. I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, attraverso una nota, hanno fatto sapere di aver tratto in salvo una decina di persone che erano rimaste intrappolate nei sottopassi dell'aeroporto a bordo delle loro automobili.