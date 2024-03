Maltempo a Milano e in Lombardia: 150 interventi dei vigili del fuoco

L'ondata di maltempo che si è abbattuta su Milano e la Lombarda ha provocato allagamenti e disagi diffusi. I vigili del fuoco, hanno comunicato - di essere impegnati per decine di richieste.

Dopo decine di richieste arrivate, i vigili del fuoco hanno risposto prontamente: alle 13 sono 150 gli interventi in corso. Le operazioni di soccorso riguardano principalmente allagamenti, taglio di piante e la messa in sicurezza degli elementi costruttivi. Sulla Strada Statale SS 36, nel comune di Lissone (Monza Brianza) è stata recuperata una vettura da un sottopasso allagato. Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente.

Strade allagate e disagi ai trasporti

Allo stato attuale, le province più colpite risultano essere Brescia, Milano, Cremona e Mantova, dove si concentrano la maggior parte degli interventi. Grazie all'efficace coordinamento e alla pronta risposta degli operatori, le operazioni di soccorso stanno procedendo in maniera efficiente, spiegano.

A Milano, il tram 9 ha subito disagi per un allagamento. "Solo in direzione Porta Genova, i tram - ha detto Atm - sono sostituiti da bus da Centrale a Porta Venezia. Stiamo riparando uno scambio allagato in viale Vittorio Veneto. Percorso e fermate dei bus a questa pagina".

Il Seveso e Lambro monitorati

Attorno alle 9.30, il fiume Seveso a Milano ha raggiunto la soglia di attenzione. Alle 12.30 è toccato al Lambro. Lo ha comunicato il servizio automatico della Protezione civile del comune di Milano, invitando i cittadini residenti nelle zone allagabili a prendere le dovute precauzioni. L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha spiegato che Seveso e Lambro sono nella fase più intensa dalle prime ore di domenica mattina si estenderà per la giornata. In generale i livelli sono saliti. Per il Seveso sta lavorando il canale scolmatore e i livelli sono di poco superiori al metro. "Comunque la vasca di Milano - ha assicurato - è pronta a entrare in funzione e questo ci rassicura tutti. Ci preoccupa il Lambro che al parco ha raggiunto quota 180".

"A parco Lambro evacuate le comunità. Per il Seveso - ha ribadito - la vasca è pronta a essere attivata, e quando ci avviciniamo ai due metri a Milano la metteremo in funzione. Purtroppo a monte le vasche non ci sono ancora e tocca Milano tutelarsi da sola. Speriamo - conclude Granelli - che Regione Lombardia e Aipo si muovano". Seveso e Lambro esondano a Milano intorno a 3 metri.