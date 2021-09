Il temporale ha devastato il gazebo per i Drive Trough della Croce Rossa a Opera

"Nella serata di ieri (giovedì, ndr) sul nostro territorio si è abbattuto un forte nubifragio creando danni ingenti alle strutture del Drive Trough che gestiamo insieme alla Protezione civile volontari di Opera". A raccontarlo con tanto di immagini su Facebook e la Croce Rossa Italiana - Comitato dell'Area Sud Milanese.

"Abbiamo operato fino tarda notte nel Comune di Locate di Triulzi su richiesta dell'Amministrazione per delle criticità urgenti sul territorio insieme al personale della Croce Rossa Italiana - Comitato di Pavia intervenuto con un carrello idrovora e una motopompa portatile".

Il temporale che si è abbattuto sul Milanese ha provocato diversi danni, in particolare all'aeroporto Malpensa rimasto allagato e dove molti voli sono stati dirottati su altri scali per permettere loro di atterrare in sicurezza.

Le squadre operative del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano hanno lavorato per contenere una serie di allagamenti causati dal maltempo. Interventi di routine e senza particolari criticità. Alcuni interventi hanno interessato in particolare le zone di San Giuliano Milanese e di via Ripamonti. Qualche criticità si è registrata anche nel contesto urbano di Sesto San Giovanni.