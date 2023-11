Traffico in tilt e strade allagate: i tram Atm deviano i percorsi

“Il maltempo sta avendo conseguenze sul servizio delle nostre linee in diverse zone della città”, si legge in una nota di Atm. L’azienda di trasporti pubblici milanese comunica la modifica di alcune linee a causa delle piogge intense.

Il tram 5 non fa servizio tra vial Lunigiana e Niguarda, per questo sono attivi bus sostitutivi tra piazza Duca d’Aosta e viale Fulvio Testi/S. Monica. La causa sono rami di alberi caduti che intralciano il passaggio.

Il tram 9, a causa di un allagamento in via Vigevano, fa servizio sostitutivo con bus tra Porta Lodovica e Porta Genova. Il tram 10, per la stessa ragione, sostituisce con bus tra piazza 24 Maggio e Porta Genova.

Il bus 77 in direzione San Donato devia da via San Dionigi allagata a piazzale Martini. I tram 4,7,9 e 31 sono rallentati dal traffico intenso. Il bus 54 verso Cascina Gobba devia da via Rombon a piazza Udine a causa di un albero caduto in via Feltre. Il 55 e il 925 in entrambe le direzioni deviano tra Piazza Udine e via Feltre/Pisani Dossi, per la stessa ragione.

Anche in viale Bergamo è caduto un albero, per queso il bus 783 in direzione Bresso devia al capolinea di Bicocca a viale Gramsci. In piazzale Accursio un fort allagamento impedisce al bus 69 di passare, per questo è costretto a saltare la fermata.