Treni in ritardo o cancellati a Milano per il maltempo

Tra le conseguenze della violenta ondata di maltempo che ha colpito Milano e una buona parte della Lombardia, nel pomeriggio di lunedì, ci sono i ritardi e le cancellazioni di diversi treni delle linee Trenord per danni all'infrastruttura.

A darne notizia è la stessa azienda di piazzale Cadorna. "Il servizio ferroviario sta subendo modifiche e interruzioni a causa dei danni subiti in diverse aree della rete lombarda", scrivono.

"Ritardi e variazioni per i treni che transitano nella stazione di Monza (S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo) e sulla rete Ferrovienord (S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso). Si consiglia di verificare l'andamento della circolazione e i diversi provvedimenti sulle pagine delle singole linee.