Maltempo e guasti: treni in ritardo anche di 60 minuti

Il maltempo in diverse zone del Nord Italia ha provocato alcuni guasti alla linea ferroviaria, con conseguenti ritardi per i treni e disagi per i pendolari. Non è partita nei migliori dei modi la settimana per molti dei pendolari che raggiungono Milano con il treno (Trenitalia e Trenord), in alcune linee sono stati annunciati rallentamenti anche di un'ora rispetto all'orario previsto.

In particolare, come informa Trenitalia sul proprio portale, ci sono difficoltà sulla linea Bologna - Venezia, sulla Verona - Bologna e in generale sul 'nodo' Verona ma ci sono cancellazioni anche sul fronte dei treni regionali di Trenord.

Linea Bologna - Venezia: traffico rallentato dalle ore 4.52 per danni causati dal maltempo

Aggiornamento - ore 7

Il traffico è ancora rallentato, in corso l'intervento dei tecnici.

I treni InterCity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti.

Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Inizio evento - ore 4.52

Il traffico è rallentato per danni causati dal maltempo tra Padova Campo Marte e Rovigo.

Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

I treni InterCity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti..

Linea Verona - Bologna: traffico rallentato dalle ore 5.15 per un guasto alla linea

Aggiornamento - ore 6.30

Il traffico è ancora rallentato, in corso l'intervento dei tecnici.

I treni InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Inizio evento - ore 5.15

Il traffico è rallentato per un guasto alla linea nei pressi di Mirandola Ozzano.

Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

I treni InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti.

Nodo di Verona: traffico rallentato dalle ore 6 per danni causati dal maltempo

Aggiornamento - ore 7

Il traffico è ancora rallentato, in corso l'intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.

Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Inizio evento - ore 6

Il traffico è rallentato per danni causati dal maltempo nel nodo di Verona.

Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.