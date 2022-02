Vede i carabinieri in strada e denuncia il compagno violento

Un uomo di 44 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e allontanato dall'abitazione in cui viveva con la compagna e i loro 5 figli in zona via Padova a Milano. È successo nella giornata di giovedì 17 febbraio.

Tutto è iniziato con un controllo dei carabinieri nel quartiere a Nord-Est di Milano. La compagna del 44enne, vedendo i militari, si è avvicinata e ha raccontato loro di essere stata percossa dall'uomo che diceva di amarla. La 35enne è stata quindi accompagnata nella stazione di Crescenzago dove ha sporto denuncia.

Le aggressioni - secondo quanto messo a verbale - sarebbero avvenute sempre al culmine di discussioni per motivi di gelosia. Violenze che sarebbero avvenute anche davanti ai 5 bambini della coppia. Al termine degli accertamenti dei carabinieri è scattata la denuncia.