Maltrattava la figlia di 17 mesi spruzzandole il deodorante addosso: condannata a 4 anni

Condannata a quattro anni di reclusione la donna arrestata lo scorso febbraio per maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti della figlia di 17 mesi. Secondo le indagini, la giovane, 27 anni, spruzzava spray deodorante addosso alla piccola provocandole lesioni e ustioni alla pelle. La sentenza è stata emessa oggi, 10 gennaio, e il gup di Milano Luca Milani ha dichiarato anche decaduta la potestà genitoriale. La bambina verrà adottata e le è stato riconosciuta una provvisionale di risarcimento da 30mila euro.

A seguito dell’arresto della madre, la piccola negli scorsi mesi era stata ricoverata negli ospedali di Varese, Pavia e Milano. Qui i medici hanno accertato che le lesioni potevano essere state causate proprio dalle 27enne. Inoltre, gli investigatori avevano installato microcamere che hanno ripreso la donna che feriva volontariamente la figlia. Sul telefono della donna, poi, sono state trovate 80 immagini che riportavano le lesioni alla bambina.

La donna ha passato un periodo di detenzione in carcere per poi ottenere i domiciliari con braccialetto elettronico. Secondo una perizia psichiatrica disposta dal gup, la donna si trovava in condizioni di disagio emotivo e le è stata diagnosticata la sindrome di Maunchausen. Tuttavia, è stata comunque considerata capace di intendere e volere.