Maltrattavano i disabili psichici della comunità in cui lavoravano: condannati in 6

Maltrattavano e umiliavano gli ospiti di una comunità per disabili nel Milanese, anche con punizioni corporali. Ora sei operatori e custodi di quella comunità sono stati condannati dal gup di Milano Alessandra Di Fazio, con rito abbreviato, con pene fino a 4 anni di reclusione.

La vicenda emerse nel 2021, quando un'ex operatrice socio-sanitaria della comunità, che si trova a Cesate, denunciò i maltrattamenti, poi documentati dalle telecamere installate dai carabinieri. Le vittime erano gli ospiti, nove adulti affetti da disabilità psichiatriche. Fin dal 2017 venivano sottoposti a vessazioni, violenze, offese per i loro handicap, grida, percosse e perfino lanci di oggetti e acqua fredda, e lasciati senza pranzo.

Le punizioni corporali

Se si ribellavano, le vittime venivano punite con pratiche come l'obbligo di rimanere seduti con la schiena in posizione eretta o il getto di acqua fredda per poi restare per ore con gli indumenti inzuppati addosso. Le indagini, coordinate dalla pm Rosaria Stagnaro, avevano portato all'arresto (ai domiciliari) per i due titolari della comunità. In tutto erano finite sotto inchiesta sette persone. Una di loro, che era anche una dei titolari, nel frattempo è deceduta. Gli altri sei hanno tutti scelto il rito abbreviato e ora sono stati condannati, a vario titolo, per maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo di professione.