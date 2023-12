Spara contro la moglie: il figlio 16enne chiama i carabinieri a Natale

Mattina di Natale di terrore per un ragazzino di 16 anni costretto a chiamare i carabinieri per una lite violenta tra i genitori. Il giovane ha allertato i militari dopo aver sentito il padre, 43 anni di origini filippine e incensurato, inveire contro la madre, 46 anni connazionale, minacciarla di morte e sparare un colpo di pistola a salve.

I carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Uccelli di Nemi, in zona Ponte Lambro. In casa hanno trovato la donna in lacrime, il 16enne nella sua camera terrorizzato e il padre in cucina in evidente stato di agitazione

I militari hanno bloccato l'uomo e hanno sequestrato l'arma e il bossolo sparato nei confronti della compagna. Il 43enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Il figlio ha raccontato che quella del 25 dicembre non era stata la prima lite violenta tra i genitori.