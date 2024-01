Minaccia di morte i genitori che vogliono farlo ricoverare: arrestato per maltrattamenti

Era ubriaco mentre minacciava a morte i genitori con un coltello perché avevano chiamato i soccorsi per farlo ricoverare. I carabinieri della radiomobile sono stati allertati per un caso di maltrattamenti in un appartamento di via Inama, in zona città studi. Intervenuti sul posto hanno trovato un 46enne italiano, disoccupato e con precedenti in stato di alterazione che inveiva contro la madre e il padre anziani.

Tutto è accaduto intorno alle 21 di sabato 27 gennaio. L’uomo è stato trovato dai militari con il coltello in pugno mentre camminava nervosamente all’interno dell’appartamento. I carabinieri hanno allertato gli operatori del 118 per soccorrere i genitori del 46enne che, fortunatamente, non hanno riportato lesioni.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già stato denunciato per maltrattamento da parte dei genitori ed era stato sottoposto a libertà vigilata per reati contro il patrimonio e legati agli stupefacenti. Il 46enne è stato arrestato e portato a San Vittore.